FENEBRAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı olan Oğuz Aydın için Fransız ekibi yakın takibe geçti. Sarı-lacivertlilerde farklı pozisyonlarda da görev alan milli futbolcu için Marsilya'nın ciddi ilgisinin olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe'de bulduğu şansları iyi kullanan Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuz Aydın için Marsilya nabız yokluyor.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu için Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.
Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de bu sezon 25 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik skot katkısı verdi.
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