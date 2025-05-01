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Haberler Fenerbahçe FENEBRAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...

FENEBRAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı olan Oğuz Aydın için Fransız ekibi yakın takibe geçti. Sarı-lacivertlilerde farklı pozisyonlarda da görev alan milli futbolcu için Marsilya'nın ciddi ilgisinin olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 11:07
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FENEBRAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'de bulduğu şansları iyi kullanan Oğuz Aydın, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

FENEBRAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuz Aydın için Marsilya nabız yokluyor.

FENEBRAHÇE HABERLERİ: Oğuz Aydın'a Fransız kancası! 20 milyon Euro...

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu için Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

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