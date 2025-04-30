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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Mourinho'nun takdirini kazanan Oğuz Aydın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fransa Ligue 1'den talibi olduğu ortaya çıkan Oğuz'un sarı lacivertlilere kazandırması beklenen para açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

TEKLİF GELEBİLİR

Takvim'de yer alan habere göre, Fransız ekibinin yetenekli kanat oyuncusunu kalan maçlarda da izleyip sarı lacivertlilere sezon sonunda teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

Bu sezon Mourinho'nun özellikle üçlü sistemde kanat beki olarak tercih ettiği 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

TALEBİ 20 MİLYON EURO

Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin ise Oğuz Aydın için 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

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