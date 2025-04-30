TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Mourinho'nun takdirini kazanan Oğuz Aydın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fransa Ligue 1'den talibi olduğu ortaya çıkan Oğuz'un sarı lacivertlilere kazandırması beklenen para açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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TALEBİ 20 MİLYON EURO
Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.
Fenerbahçe'nin ise Oğuz Aydın için 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
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