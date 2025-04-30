TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu! 20 milyon Euro...

Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi.