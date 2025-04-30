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Haberler Fenerbahçe GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Adı sık sık Napoli ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:24
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Cimbom, yapacağı takviyelerle beraber çok sayıda isimle de yollarını ayıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Barış Alper Yılmaz...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen milli yıldız, İtalyan devlerinin takibinde bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

INTER DE TALİP OLDU

Sezon başından beri Napoli'nin takibinde olan Barış Alper, Inter'in de radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Inter'in milli futbolcuyu sezon sonuna kadar izleyeceği ve detaylı bir rapor hazırlayacağı dile getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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