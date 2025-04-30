GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev talip! Napoli derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Adı sık sık Napoli ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Barış Alper Yılmaz...
Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen milli yıldız, İtalyan devlerinin takibinde bulunuyor.
INTER DE TALİP OLDU
Sezon başından beri Napoli'nin takibinde olan Barış Alper, Inter'in de radarına girdi.
Inter'in milli futbolcuyu sezon sonuna kadar izleyeceği ve detaylı bir rapor hazırlayacağı dile getirildi.
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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