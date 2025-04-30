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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2023/24 sezonu başında genç yıldızı Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, milli yıldızdan gelir elde etmeye devam ediyor. Attığı golle takımına galibiyeti getirdiği Getafe maçında 50. kez eflatun-beyazlı formayı terleten Arda, sarı-lacivertlilerin kasasını doldurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:48 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 10:15
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Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den hatırı sayılır bir bonus kazandı.

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Genç oyuncu, eflatun-beyazlıların formasını Getafe maçıyla birlikte 50'nci kez giydi.

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Fenerbahçe de sözleşmede yer alan madde gereği 4 milyon Euro bonus kazandı.

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Sarı-lacivertliler, milli futbolcudan 6 milyon Euro daha kazanabilir.

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maça çıktı.

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam

Başarılı futbolcu, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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