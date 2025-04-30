Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte o rakam
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2023/24 sezonu başında genç yıldızı Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, milli yıldızdan gelir elde etmeye devam ediyor. Attığı golle takımına galibiyeti getirdiği Getafe maçında 50. kez eflatun-beyazlı formayı terleten Arda, sarı-lacivertlilerin kasasını doldurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:48 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 10:15
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Sarı-lacivertliler, milli futbolcudan 6 milyon Euro daha kazanabilir.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maça çıktı.
Başarılı futbolcu, 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Arda'nın eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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