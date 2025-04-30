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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız ekibinin, sarı-lacivertli takımda forma giyen iki yıldız futbolcu için İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 12:10
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Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Ligde bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla beraber transfer çalışmalarına başladı.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı yıldız takviyeleriyle yarışacağı tüm kulvarlarda başarı elde etmek istiyor.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de birçok ayrılık da yaşanacak.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Takımda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

MARSILYA DJIKU'YU İSTİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği Alexander Djiku'ya Fransa'nın dev kulüplerinden Marsilya talip oldu.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

Ligue 1 ekibinin yetkilileri, Ganalı stoper için İstanbul'a geldi ve Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler

İSMAİL'E DE TALİPLER

Marsilya'nın Djiku'nun yanı sıra İsmail Yüksek için de nabız yokladığı belirtildi.

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