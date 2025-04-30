Bomba transfer gelişmesi! Fenerbahçeli iki yıldız için İstanbul'a geldiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız ekibinin, sarı-lacivertli takımda forma giyen iki yıldız futbolcu için İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de birçok ayrılık da yaşanacak.
Takımda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MARSILYA DJIKU'YU İSTİYOR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği Alexander Djiku'ya Fransa'nın dev kulüplerinden Marsilya talip oldu.
Ligue 1 ekibinin yetkilileri, Ganalı stoper için İstanbul'a geldi ve Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
İSMAİL'E DE TALİPLER
Marsilya'nın Djiku'nun yanı sıra İsmail Yüksek için de nabız yokladığı belirtildi.
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