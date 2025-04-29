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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

Yaz dönemi için transfer listesini oluşturan ezeli rakipler, Granit Xhaka'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen ile temas halinde olduğu ve Galatasaray'a oranla bir adım önde olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri (FB GS transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

Mourinho'nun önderliğindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlerin Granit Xhaka ile ilgilendiği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

İsviçreli orta sahanın menajeri ve kulübü Bayer Leverkusen ile Fenerbahçeli yöneticilerin temas halinde olduğu aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

Kanarya'nın 32 yaşındaki futbolcu ile sürekli iletişim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 1.86'lık ön liberonun ise Mourinho'dan dolayı sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

Xhaka transferi için Süper Lig'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu kaydediliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

ÜST DÜZEY ORTA SAHA ISTEĞİ

Takvim'in haberine göre orta sahada sağlam rotasyon isteyen Kanarya'da, Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyuluyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bundesliga takımı Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu sezon 47 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. Milli takımda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarsmayı başardı.

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