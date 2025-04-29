TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler
Yaz dönemi için transfer listesini oluşturan ezeli rakipler, Granit Xhaka'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen ile temas halinde olduğu ve Galatasaray'a oranla bir adım önde olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri (FB GS transfer haberi)
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Xhaka transferi için Süper Lig'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu kaydediliyor.
ÜST DÜZEY ORTA SAHA ISTEĞİ
Takvim'in haberine göre orta sahada sağlam rotasyon isteyen Kanarya'da, Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyuluyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bundesliga takımı Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon Euro bonservis ödendi. Bu sezon 47 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. Milli takımda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarsmayı başardı.
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