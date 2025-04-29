TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a Granit Xhaka çalımı! Bir adım öndeler

Xhaka transferi için Süper Lig'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu kaydediliyor.

ÜST DÜZEY ORTA SAHA ISTEĞİ Takvim'in haberine göre orta sahada sağlam rotasyon isteyen Kanarya'da, Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyuluyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bundesliga takımı Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.