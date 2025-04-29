TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Frank Anguissa operasyonu! Mourinho özel olarak görüşecek
Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki bir numaralı isim Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa oldu. Sarı lacivertliler, merkez orta saha oyuncusunun transferini Jose Mourinho faktörü ile bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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Çizme basını, Anguissa'ya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu haberin detayında yer verdi. Ancak Fenerbahçe, Mourinho faktöründen dolayı kendisini bir adım önde görüyor.
33 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST
Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu orta saha, teknik direktör Conte'nin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor...
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