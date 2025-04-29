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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Frank Anguissa operasyonu! Mourinho özel olarak görüşecek

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Frank Anguissa operasyonu! Mourinho özel olarak görüşecek

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki bir numaralı isim Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa oldu. Sarı lacivertliler, merkez orta saha oyuncusunun transferini Jose Mourinho faktörü ile bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Mourinho'nun önceliği belli oldu! Napoli'nin yıldızıyla görüşecek

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı- lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

Mourinho'nun önceliği belli oldu! Napoli'nin yıldızıyla görüşecek

Listenin ilk sırasında ise Napoli'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Frank Anguissa var. Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için tüm imkanlarını seferber edecek.

Mourinho'nun önceliği belli oldu! Napoli'nin yıldızıyla görüşecek

Kamerunlu oyuncuyla Jose Mourinho da bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan medyasına yansıyan haberlerde Anguissa ile Napoli'nin iki yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığına dair bilgiler yer aldı.

Mourinho'nun önceliği belli oldu! Napoli'nin yıldızıyla görüşecek

Çizme basını, Anguissa'ya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu haberin detayında yer verdi. Ancak Fenerbahçe, Mourinho faktöründen dolayı kendisini bir adım önde görüyor.

Mourinho'nun önceliği belli oldu! Napoli'nin yıldızıyla görüşecek

33 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST

Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu orta saha, teknik direktör Conte'nin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor...

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