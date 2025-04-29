Fenerbahçe'de karar çıktı! Allain-Saint Maximin...

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi Allain Saint-Maximin'le ilgili kararını verdi. Al-Ahli'den sezon başında 8 milyon Euro'ya kiralanan Fransız futbolcu ile yıl bitiminde yollar ayrılıyor. Al-Ahli yetkililerinin Kanarya'ya oyuncunun durumunu sorduğu belirtilirken sarı lacivertliler'den "Devam etmeyeceğiz" yanıtının alındığı öne sürülüyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 4 gol atarak 5 asist yaptı. Öte yandan Amrabat; Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmemişti. 3 oyuncunun da derbide sahada olması için yoğun mesai harcanıyor. Bu isimlerden Maximin'in durumu şüpheli görünüyor.