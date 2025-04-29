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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de karar çıktı! Allain-Saint Maximin...

Fenerbahçe'de karar çıktı! Allain-Saint Maximin...

Fenerbahçe'de Allain Saint Maximin’le ilgili karar verildi. Fransız yıldızın gelecekteki durumunu soran Al-Ahli yetkililerine sarı lacivertli yönetimin “Devam etmeyeceğiz” yanıtı verdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de karar çıktı! Allain-Saint Maximin...

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi Allain Saint-Maximin'le ilgili kararını verdi. Al-Ahli'den sezon başında 8 milyon Euro'ya kiralanan Fransız futbolcu ile yıl bitiminde yollar ayrılıyor. Al-Ahli yetkililerinin Kanarya'ya oyuncunun durumunu sorduğu belirtilirken sarı lacivertliler'den "Devam etmeyeceğiz" yanıtının alındığı öne sürülüyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 4 gol atarak 5 asist yaptı. Öte yandan Amrabat; Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmemişti. 3 oyuncunun da derbide sahada olması için yoğun mesai harcanıyor. Bu isimlerden Maximin'in durumu şüpheli görünüyor.

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