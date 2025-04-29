FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yaz transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 27 yaşındaki golcünün, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmayı planladığı ve bu yönde kulüp yönetimiyle görüşmeler yaptığı öne sürüldü. İşte merak edilen ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Son haftalarda düşüşte olan Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği habere göre yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmak istediği kaydedilirken yeni rotasının Graham Potter'ın teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United olabileceği aktarıldı.
Söz konusu haberde Graham Potter'ın yeni bir forvete ihtiyacı olduğu belirtilirken, İngiliz ekibinin En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif sunabileği vurgulandı.
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta forma giydi.
27 yaşındaki Faslı yıldız bu maçların 31'ine ilk 11'de başlarken 26 gol 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER