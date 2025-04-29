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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yaz transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 27 yaşındaki golcünün, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmayı planladığı ve bu yönde kulüp yönetimiyle görüşmeler yaptığı öne sürüldü. İşte merak edilen ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 12:20
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FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'ncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda 4 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Bu sonucun ardından puanını 75 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

BU SEZON 3 MAÇTA DA YENDİ

Bu sezon rakibiyle 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki lig maçında 3-1, deplasmanda oynanan kupada maçında 4-1 mağlup etti. Bugün de yine 3-1'lik skorla gülen taraf oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Öte yandan Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Son haftalarda düşüşte olan Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği habere göre yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmak istediği kaydedilirken yeni rotasının Graham Potter'ın teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Söz konusu haberde Graham Potter'ın yeni bir forvete ihtiyacı olduğu belirtilirken, İngiliz ekibinin En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif sunabileği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

27 yaşındaki Faslı yıldız bu maçların 31'ine ilk 11'de başlarken 26 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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