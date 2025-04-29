FENERBAHÇE HABERİ - Youssef En-Nesyri'den ayrılık planı! İngiliz basınından sürpriz transfer iddiası

BU SEZON 3 MAÇTA DA YENDİ Bu sezon rakibiyle 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki lig maçında 3-1, deplasmanda oynanan kupada maçında 4-1 mağlup etti. Bugün de yine 3-1'lik skorla gülen taraf oldu.