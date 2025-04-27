TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu
Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon euroluk bedelle katılan ve gösterdiği performansla kısa süre içinde takımın yıldızlarından biri haline gelen Oğuz Aydın hakkında önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki futbolcunun ayrılık bedelini belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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A Milli Takım'a davet alan ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki milli oyuncunun Avrupa'dan talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
KARAR VERİLDİ! İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Özellikle Napoli ve Ajax'ın kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın'ın geleceği için karar verildi.
Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, yıldız isim için 20 milyon euro ve üzerinde gelen teklifleri dinleme kararı aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1530 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 8 asistle skora etki etti.
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