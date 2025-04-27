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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon euroluk bedelle katılan ve gösterdiği performansla kısa süre içinde takımın yıldızlarından biri haline gelen Oğuz Aydın hakkında önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki futbolcunun ayrılık bedelini belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 14:38
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

Başarılı performansı sonrası her geçen gün talipleri çoğalan milli oyuncu Oğuz Aydın için transferde karar verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

OĞUZ AYDIN'IN TALİPLERİ ARTIYOR

2024'ün yazında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Oğuz Aydın, başarılı performansıyla takdir topladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

A Milli Takım'a davet alan ve Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki milli oyuncunun Avrupa'dan talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

KARAR VERİLDİ! İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Özellikle Napoli ve Ajax'ın kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın'ın geleceği için karar verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, yıldız isim için 20 milyon euro ve üzerinde gelen teklifleri dinleme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! Ayrılık bedeli belli oldu

Toplam 1530 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 8 asistle skora etki etti.

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