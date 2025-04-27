Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

7'de G.Antep'te ceza alanı içinde Semih hamlede geç kalınca Dzeko'nun ayağına bastı ve pozisyon net penaltıydı. Hakem veremedi. Yabancı damat Macar Pillok VAR'da uyudu. Penaltı badem şekeri oldu. İsmail'e çıkan sarı karttaki yönetim hassasiyetini hakemden burada göremedik. Talisca'yı faullerle resmen eziyorlar lakin hakem oralı olmuyor! Yardımcı M.Emin Tuğral'ın Oğuz'un hücumda rakibiyle omuz omuza nizami müdahalesine faul bayrağını kaldırması futbol adına cinayet gibiydi. Asla faul değil. Verilen, verilmeyen fauller, sarı kartlar ve penaltılar... Neler var neler...

İlk yarıda penaltı beklentisi ile kendini yere atan Boateng'e çıkan sarı kart ne kadar doğruysa 54'te aynı aldatmayı süsleyerek yapan Ogün'e çıkmayan sarı kart; yanlış ve çifte standart yönetim rezaleti. VAR'dan iptal edilen Fenerbahçe golünde En-Nesyri değil asisti yapan Dzeko ofsayt. 60'da Dzeko topu önüne almış, kale karşısında tam vuracak arkadan Viana çift elle itiyor, dağıtıyor, net bir penaltı. Bariz gol şansı sebebiyle Viana iterek eylemi gerçekleştirdiğinden kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da uyudu. Avrupa'da bu itmelerde VAR devreye giriyor ama Macaristan'da henüz girilmiyor demek...