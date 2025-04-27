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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 08:24 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 08:32
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Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - AĞAM EĞLENİR!

Vallahi billahi ağam bizimle eğleniiir! Türk oyuncuları neden oynatmıyor diye eleştirdiğimiz Mourinho, elindeki tüm yerlileri sahaya sürdü. Esas tuhaf olan geçen haftadan sadece 3 oyuncunun başlamasıydı. Ya arkadaş; sezon bitti hala ne sistem belli ne de kemik kadron! Bu kadar her haftayı sil baştan yaparsan, doğrusunu bulmak için bu kadar geç kalırsan zaten şampiyon olamazsın. İnanın bunların hepsini skordan bağımsız yazıyorum.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Artık önüne gelenin tren gibi geçtiği Çağlar'dan ne bekliyorsun? Yeni sezonda birçok oyuncuya bay bay denilecek. Umarım doğru kararlar verilir. İlk yarıyı her zamanki gibi çöpe atan Mourinho ikinci yarı riskleri almaya başladı. Lakin Fenerbahçe sanki hedefsiz kalmış bir takım görüntüsündeydi.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İşte insanın asıl canını sıkan mevzu bu… Tamam psikolojik olarak şampiyonluğu kaybetmiş olabilirsin ama matematiksel olarak hala şansın devam ediyor. İkinci 45 dakikada Gaziantep takımında yorgunluk belirtileri iyice kendini gösterdi. Bu anlardan sonra yedek kulübesi ligin en iyisi olan sarı- lacivertliler biraz gaza basarak üstünlüğü ele geçirdi.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mourinho'nun gelecek yıl kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama yanına mutlaka yerli bir yardımcı gerekiyor. Dzeko'ya verilmeyen penaltıyla, En- Nesyri'ye çekilen dünyanın en garip ofsayt çizgisiyle bir maçı daha geride bıraktık. Bakalım bundan sonra neler olacak?

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - USTALAR GECESİ

Kendine özel "garipliklerin" hüküm sürdüğü, "iki yüzlü" bir maç izledik aslında. Edin Dzeko'nun yorgun pasını yakalayıp, golü attı Gaziantep. Sonrasında da adam adama eşleşmeler ile Fenerbahçe takımının tüm rüzgarını aldı. Devre bittiğinde 14 faulü vardı Antep'in. Şarkıda "her şeyin bedeli var" diyordu rahmetli Müslüm Gürses.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu tempo ve sertlik ikinci yarıdaki En Nesyri hamlesiyle birlikte Fenerbahçe'yi öne, Gaziantep'i de kendi sahasına itti. Ve "tartışılan" isim "sazı çalmaya" başladı; Edin Dzeko. 55'te En Nesyri'ye attırdığı gol santimle ofsayta takıldı. Sonrasında galibiyet golünü attı. Maçın fişini çeken atakta Oğuz Aydın'ın önüne öyle bir top bıraktı ki; "Hadi istediğine attır golü" mesajını da verdi peşine.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İyi oyuncu ile "büyük futbolcu" arasındaki fark Dzeko. Sekiz rotasyon var Mourinho'nun kadrosunda ama sahaya çıkan isimlerden hiçbiri için "neden?" diyemiyorsunuz. Henüz temposunu bulamayan, bir de sarı kartı olan İsmail Yüksek değişikliği doğru karardı. Her sistemin planı başkadır. İşte orada duruyoruz; "plan yok"... Penaltı VAR isyanıydı aslında.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko'nun ayağına basılmasına, topa vuracakken itilmesine hakem Direnç Tonusluoğlu gibi seyirci kaldılar. Hizaya "ofsayt" çıkardılar. Nesyri'nin kafasına vurulmasına da "devam" deselerdi, ekran çatlaması yaşanırdı. Ustaların rahat nefes almasını sağlayacak orta saha performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu; Fred, Szymanski, İsmail üçlüsünü bir beraber görsek, "özel biri"ni de tekrar futbolun içine çeksek.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - ELEŞTİRMEYELİM Mİ?

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, verilmeyen penaltılarına rağmen attığı gollerle galibiyeti hak etti.
Direnç Tonusluoğlu geçen hafta Erzurum-İstanbulspor maçında çok mu iyiydi de biz göremedik! O berbat performansın üzerine bu maça atanması akıl tutulmasından başka bir şey olamaz. Çekişmeli başlayan oyunda eylem rakibe mi, topa mı olduğunu çözmede zorlanınca yönetim şablonunu oturtamadı.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

7'de G.Antep'te ceza alanı içinde Semih hamlede geç kalınca Dzeko'nun ayağına bastı ve pozisyon net penaltıydı. Hakem veremedi. Yabancı damat Macar Pillok VAR'da uyudu. Penaltı badem şekeri oldu. İsmail'e çıkan sarı karttaki yönetim hassasiyetini hakemden burada göremedik. Talisca'yı faullerle resmen eziyorlar lakin hakem oralı olmuyor! Yardımcı M.Emin Tuğral'ın Oğuz'un hücumda rakibiyle omuz omuza nizami müdahalesine faul bayrağını kaldırması futbol adına cinayet gibiydi. Asla faul değil. Verilen, verilmeyen fauller, sarı kartlar ve penaltılar... Neler var neler...

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarıda penaltı beklentisi ile kendini yere atan Boateng'e çıkan sarı kart ne kadar doğruysa 54'te aynı aldatmayı süsleyerek yapan Ogün'e çıkmayan sarı kart; yanlış ve çifte standart yönetim rezaleti. VAR'dan iptal edilen Fenerbahçe golünde En-Nesyri değil asisti yapan Dzeko ofsayt. 60'da Dzeko topu önüne almış, kale karşısında tam vuracak arkadan Viana çift elle itiyor, dağıtıyor, net bir penaltı. Bariz gol şansı sebebiyle Viana iterek eylemi gerçekleştirdiğinden kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da uyudu. Avrupa'da bu itmelerde VAR devreye giriyor ama Macaristan'da henüz girilmiyor demek...

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

64'te Viana yüksek hava topunda En-Nesyri'nin suratına sağ avuç içi ile vuruyor.
Pozisyon net penaltı ve sarı kart ama hakem tespit edemedi. VAR bu kez uyumadı, devreye girdi. OFR daveti ile doğru kararı çıktı. Şimdi; Fenerbahçe farklı galip geldi diye büyük kararları geçtim, küçük kararlarda bile saçmalayan bu rezil hakem yönetimini eleştirmeyelim mi?

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