Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 08:24 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 08:32
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Mourinho'nun gelecek yıl kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama yanına mutlaka yerli bir yardımcı gerekiyor. Dzeko'ya verilmeyen penaltıyla, En- Nesyri'ye çekilen dünyanın en garip ofsayt çizgisiyle bir maçı daha geride bıraktık. Bakalım bundan sonra neler olacak?
GÜRCAN BİLGİÇ - USTALAR GECESİ
Kendine özel "garipliklerin" hüküm sürdüğü, "iki yüzlü" bir maç izledik aslında. Edin Dzeko'nun yorgun pasını yakalayıp, golü attı Gaziantep. Sonrasında da adam adama eşleşmeler ile Fenerbahçe takımının tüm rüzgarını aldı. Devre bittiğinde 14 faulü vardı Antep'in. Şarkıda "her şeyin bedeli var" diyordu rahmetli Müslüm Gürses.
Bu tempo ve sertlik ikinci yarıdaki En Nesyri hamlesiyle birlikte Fenerbahçe'yi öne, Gaziantep'i de kendi sahasına itti. Ve "tartışılan" isim "sazı çalmaya" başladı; Edin Dzeko. 55'te En Nesyri'ye attırdığı gol santimle ofsayta takıldı. Sonrasında galibiyet golünü attı. Maçın fişini çeken atakta Oğuz Aydın'ın önüne öyle bir top bıraktı ki; "Hadi istediğine attır golü" mesajını da verdi peşine.
İyi oyuncu ile "büyük futbolcu" arasındaki fark Dzeko. Sekiz rotasyon var Mourinho'nun kadrosunda ama sahaya çıkan isimlerden hiçbiri için "neden?" diyemiyorsunuz. Henüz temposunu bulamayan, bir de sarı kartı olan İsmail Yüksek değişikliği doğru karardı. Her sistemin planı başkadır. İşte orada duruyoruz; "plan yok"... Penaltı VAR isyanıydı aslında.
Dzeko'nun ayağına basılmasına, topa vuracakken itilmesine hakem Direnç Tonusluoğlu gibi seyirci kaldılar. Hizaya "ofsayt" çıkardılar. Nesyri'nin kafasına vurulmasına da "devam" deselerdi, ekran çatlaması yaşanırdı. Ustaların rahat nefes almasını sağlayacak orta saha performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu; Fred, Szymanski, İsmail üçlüsünü bir beraber görsek, "özel biri"ni de tekrar futbolun içine çeksek.
MUSTAFA ÇULCU - ELEŞTİRMEYELİM Mİ?
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, verilmeyen penaltılarına rağmen attığı gollerle galibiyeti hak etti.
Direnç Tonusluoğlu geçen hafta Erzurum-İstanbulspor maçında çok mu iyiydi de biz göremedik! O berbat performansın üzerine bu maça atanması akıl tutulmasından başka bir şey olamaz. Çekişmeli başlayan oyunda eylem rakibe mi, topa mı olduğunu çözmede zorlanınca yönetim şablonunu oturtamadı.
7'de G.Antep'te ceza alanı içinde Semih hamlede geç kalınca Dzeko'nun ayağına bastı ve pozisyon net penaltıydı. Hakem veremedi. Yabancı damat Macar Pillok VAR'da uyudu. Penaltı badem şekeri oldu. İsmail'e çıkan sarı karttaki yönetim hassasiyetini hakemden burada göremedik. Talisca'yı faullerle resmen eziyorlar lakin hakem oralı olmuyor! Yardımcı M.Emin Tuğral'ın Oğuz'un hücumda rakibiyle omuz omuza nizami müdahalesine faul bayrağını kaldırması futbol adına cinayet gibiydi. Asla faul değil. Verilen, verilmeyen fauller, sarı kartlar ve penaltılar... Neler var neler...
İlk yarıda penaltı beklentisi ile kendini yere atan Boateng'e çıkan sarı kart ne kadar doğruysa 54'te aynı aldatmayı süsleyerek yapan Ogün'e çıkmayan sarı kart; yanlış ve çifte standart yönetim rezaleti. VAR'dan iptal edilen Fenerbahçe golünde En-Nesyri değil asisti yapan Dzeko ofsayt. 60'da Dzeko topu önüne almış, kale karşısında tam vuracak arkadan Viana çift elle itiyor, dağıtıyor, net bir penaltı. Bariz gol şansı sebebiyle Viana iterek eylemi gerçekleştirdiğinden kırmızı kart olmalıydı. Hakem de VAR da uyudu. Avrupa'da bu itmelerde VAR devreye giriyor ama Macaristan'da henüz girilmiyor demek...
64'te Viana yüksek hava topunda En-Nesyri'nin suratına sağ avuç içi ile vuruyor.
Pozisyon net penaltı ve sarı kart ama hakem tespit edemedi. VAR bu kez uyumadı, devreye girdi. OFR daveti ile doğru kararı çıktı. Şimdi; Fenerbahçe farklı galip geldi diye büyük kararları geçtim, küçük kararlarda bile saçmalayan bu rezil hakem yönetimini eleştirmeyelim mi?
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