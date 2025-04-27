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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 10:22
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FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Mourinho'nun Gaziantep'te sahaya sürdüğü ilk 11'e hiç şaşırmadım. Alışılmış bir tablo."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Yine değişik bir kadro ve yine 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüş. Bu dönüşler bir sezonda kaç defa gerçekleşmişti sayamadım!"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"İlk yarı son derece olumsuz bir tablo var. Rakip kaleyi bulan ilk şut 30. dakikada o da frikikten. Üretkenlik yok. Skor dezavantajının yanında da rakibin tehlikeli 3 hücum girişimi var."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri. Onların arkasında güçsüz Talisca ve de Mourinho'un gözardı ettiği ve işi bırakmış İrfan Can."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Orta sahada bir tek Fred var. Bu aslında galip durumdaki takımın cezayı kesmesi için çok elverişli bir ortam. Ama yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin takımlarının yüzde 80'ini çok güçsüz buluyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Antep kapandı, kontratak deneyemedi. Fenerbahçe de önce penaltı golüyle skoru eşitledi. Arka arkaya 2 gol daha geldi. 90 dakikanın sonunu rahatlıkla getirerek 3 puanın sahibi oldu."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Ben dün en çok Fred ile Yusuf'u beğendim. Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"Ayrıca Oğuz, 3'lü defans düzeninde istenilen performansı veremez."

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