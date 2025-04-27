FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"

"İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri. Onların arkasında güçsüz Talisca ve de Mourinho'un gözardı ettiği ve işi bırakmış İrfan Can."

"Orta sahada bir tek Fred var. Bu aslında galip durumdaki takımın cezayı kesmesi için çok elverişli bir ortam. Ama yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin takımlarının yüzde 80'ini çok güçsüz buluyorum."