FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri. Onların arkasında güçsüz Talisca ve de Mourinho'un gözardı ettiği ve işi bırakmış İrfan Can."
"Orta sahada bir tek Fred var. Bu aslında galip durumdaki takımın cezayı kesmesi için çok elverişli bir ortam. Ama yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin takımlarının yüzde 80'ini çok güçsüz buluyorum."
"Antep kapandı, kontratak deneyemedi. Fenerbahçe de önce penaltı golüyle skoru eşitledi. Arka arkaya 2 gol daha geldi. 90 dakikanın sonunu rahatlıkla getirerek 3 puanın sahibi oldu."
"Ben dün en çok Fred ile Yusuf'u beğendim. Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım."
"Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor."
"Ayrıca Oğuz, 3'lü defans düzeninde istenilen performansı veremez."
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