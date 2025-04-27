FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Hiç gerek yokken Antepli oyuncu, bir kafa topunda En-Nesyri'nin suratına tokadı vurunca VAR ile haklı bir penaltı geldi. Bu penaltı ile gelen eşitlikten sonra belki de bir dünya rekoru kırıldı. İnanmayacaksınız ama F.Bahçe 4 dakikada art arda 3 gol bulup maçı bitiriverdi. İlk devrenin en kötülerinden biri Dzeko, bir kornerde klasını konuşturup takımını öne geçirdi."