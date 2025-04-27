FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi kalemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 10:37
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"Art arda pozisyonlar buldu, önemli pozisyonları da cömertçe harcadıklarında VAR yardımıyla bir penaltı geldi."
"Hiç gerek yokken Antepli oyuncu, bir kafa topunda En-Nesyri'nin suratına tokadı vurunca VAR ile haklı bir penaltı geldi. Bu penaltı ile gelen eşitlikten sonra belki de bir dünya rekoru kırıldı. İnanmayacaksınız ama F.Bahçe 4 dakikada art arda 3 gol bulup maçı bitiriverdi. İlk devrenin en kötülerinden biri Dzeko, bir kornerde klasını konuşturup takımını öne geçirdi."
"Ardından da Fred'in golü galibiyeti perçinledi. Sonuçta F.Bahçe kaçırsa da kötü de oynasa, Mourinho, F.Bahçe'yi bir kobay gibi kullansa da kazanmaya devam ediyor."
"Hakeme çok kötü diyemem ama iyi de diyemem. Fazla sarı kart hatası yaptı."
"İlk yarıda Skriniar'a vermesi gereken bir sarıyı vermedi. İlk yarıda Dzeko yere düşerken ayağına basılması birçok kişide penaltı beklentisi yarattı ama değil."
"Penaltının öz ruhuna aykırı. Devreden sonra VAR ile verdiği haklı penaltıdan hemen önce Dzeko'ya yapılan bir penaltı daha var."
"Topa vuracakken itildi ama hakem veremedi."
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