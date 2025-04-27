CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi kalemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 10:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Fenerbahçe, ama öyle ama böyle rakibini takip etmeye devam ediyor."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"İlk yarıya bakıyoruz, felaket bir F.Bahçe. Ne yaptığını bilmeyen, gazı kaçmış bir gazoz gibi oynadılar ve üstelik ilk yarıyı da 1-0 geride kapattılar."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Bu devrede F.Bahçe orta sahada bir top kaybetti, pas kısa düştü ve Gaziantep, Skriniar'a da çarpan topla öne geçiverdi. İlk yarı bittiğinde hemen herkes 'F.Bahçe galiba bu maçı kazanamayacak' gibi bir kanıya varmışken ikinci yarıda F.Bahçe kıpırdanmaya başladı."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Art arda pozisyonlar buldu, önemli pozisyonları da cömertçe harcadıklarında VAR yardımıyla bir penaltı geldi."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Hiç gerek yokken Antepli oyuncu, bir kafa topunda En-Nesyri'nin suratına tokadı vurunca VAR ile haklı bir penaltı geldi. Bu penaltı ile gelen eşitlikten sonra belki de bir dünya rekoru kırıldı. İnanmayacaksınız ama F.Bahçe 4 dakikada art arda 3 gol bulup maçı bitiriverdi. İlk devrenin en kötülerinden biri Dzeko, bir kornerde klasını konuşturup takımını öne geçirdi."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Ardından da Fred'in golü galibiyeti perçinledi. Sonuçta F.Bahçe kaçırsa da kötü de oynasa, Mourinho, F.Bahçe'yi bir kobay gibi kullansa da kazanmaya devam ediyor."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Hakeme çok kötü diyemem ama iyi de diyemem. Fazla sarı kart hatası yaptı."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"İlk yarıda Skriniar'a vermesi gereken bir sarıyı vermedi. İlk yarıda Dzeko yere düşerken ayağına basılması birçok kişide penaltı beklentisi yarattı ama değil."

FENERBAHÇE HABERİ | Ahmet Çakar'dan maç sonu flaş yorum! "Penaltının öz ruhuna aykırı"

"Penaltının öz ruhuna aykırı. Devreden sonra VAR ile verdiği haklı penaltıdan hemen önce Dzeko'ya yapılan bir penaltı daha var."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'da Teze operasyonu! Aslan'da Teze operasyonu! 11:16
Alperen'in "double-double"ı Houston'a yetmedi! Alperen'in "double-double"ı Houston'a yetmedi! 11:15
Kayserispor-Rizespor maçı izle ne zaman? Kayserispor-Rizespor maçı izle ne zaman? 11:14
Immobile'yle yollar ayrılacak mı? Immobile'yle yollar ayrılacak mı? 11:10
Çakar'dan maç sonu flaş yorum! Çakar'dan maç sonu flaş yorum! 10:36
Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? 10:35
Daha Eski
Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor" Üründül'den Mourinho'ya eleşti! "Tam tersini yapıyor" 10:22
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 10:05
Osimhen'e astronomik rakam! Osimhen'e astronomik rakam! 09:53
Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu? Dzeko-Semih Güler pozisyonunda 'devam' kararı doğru mu? 09:39
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 09:33
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir! Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir! 09:01