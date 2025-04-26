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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yusuf Akçiçek: Daha istekli olmamız gerekiyordu

Yusuf Akçiçek: Daha istekli olmamız gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek açıklamalarda bulundu. İşte Akçiçek'in açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 21:56
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Yusuf Akçiçek: Daha istekli olmamız gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf Akçiçek'in sözleri...

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

"Bir rotasyon ve sistem değişikliğine gitti hocamız. Oynamadığım dönemde daha fazla çalışmam gerekiyordu. Bugün hocamız yeniden şans verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Güzel bir mücadele gösterdik. Kalan 5 maçı da iyi oyunla galip gelerek sezonu kapatmak istiyoruz."

"DAHA İSTEKLİ OLMAMIZ GEREKİYORDU"

"Maça tutuk başladık. Daha istekli olmamız gerekiyordu. Dakika 20'den sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İlk yarıda gol bulamadık. Devre arasında konuştuk daha istekli olmalıyız diye. İkinci yarıya da iyi başladık. Şanslar yakaladık, atamadık. Rakibimizin de direnci kırılınca üst üste goller bulup kazandığımız için mutluyuz."

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