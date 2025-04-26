Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Kayserispor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında hatasını telafi etmek ve yeniden yarışa ortak olmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Halil, Lungoyi, Semih, Sorescu, Badou Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.