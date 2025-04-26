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Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşen sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Kanarya 72 puanla 2. sırada yer alıyor. Selçuk İnan ile sezonun etkili takımlarından biri olmayı başaran Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 18:53
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Kayserispor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep karşısında hatasını telafi etmek ve yeniden yarışa ortak olmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Halil, Lungoyi, Semih, Sorescu, Badou Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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