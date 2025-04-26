Fenerbahçe'den penaltı itirazı! Kanarya'dan ilk yarı sonrası tepki

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Gaziantep FK oyuncusu Semih Güler'in, Edin Dzeko'nun ayak bileğine basması sonrasında Fenerbahçeli futbolcular hakem Direnç Tonusluoğlu'na itirazda bulundu. Ancak Direnç Tonusluoğlu pozisyonda penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ
Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ilk yarı sonucunu Dzeko'ya yapılan müdahalenin görselini kullanarak paylaştı.
İY | Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/u5QjSFo4aX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 26, 2025