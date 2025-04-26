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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp, kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 13:29 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 13:56
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Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda (YDK) konuşma yapan Kutlualp, "Hep başkanımızın şikayetçi olduğu bir durum vardı, 'Niye bir aday çıkarmıyorsunuz, hep ben mi başkanlık yapacağım?' derdi. Demokrasilerde sistem tıkandığı zaman döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Bu da bütün gerilimi boşaltır. Sayın başkan ve yönetimi bu konuda aynı düşünüyorsa, güven oyuna ve olağanüstü genel kurula gidin. 'Aday yok.' diyordunuz, ben adayım. Önümüzdeki kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

fenerbahçe'de muhalefetin her zaman gerekli olduğunun altını çizen hakan bilal kutlualp, şöyle devam etti:

"Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacak şampiyonluklarımız var. Bugün son 7 yılı anlatıp insanları kırma niyetinde değilim. Herkes her şeyi biliyor. Futbol öyle bir şey ki niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Büyük bir tutku ama maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur. Çok kritik bir noktadayız. Sebeplerini biliyoruz, yapılan haksızlıkları biliyoruz, yüreğimizde hissediyoruz ve yaşıyoruz."

"RAKİBİMİZİN BEŞİNCİ YILDIZI TAKMA TRAVMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Fenerbahçe'nin lig yarışında şampiyonluktan uzaklaştığına dikkati çeken Hakan Bilal Kutlualp, "Bizim rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı maalesef 6'ya çıkma tehlikesini var. Şu anda 5 şampiyonluk farkımız var. Rakibimizin beşinci yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Biz 3 yıldızdayız. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğini sanmıyorum. Ama bu Fenerbahçe sevgisini azaltmaz. Benim 3 tane oğlum var, ortanca olanı 3. golü yiyince formasını çıkarıp ağladı, 'Ben artık Fenerbahçe'yi tutmayacağım.' dedi. Fenerbahçe sevgisinin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmaya yakın olduğunu sözlerine ekleyen Hakan Bilal Kutlualp, şunları söyledi:

"Yapıyı falan görünce beşinci yıldızı takacaklar gibi görünüyor. Yapı dibine kadar var, dün de vardı ama bunu çocuğa anlatamıyorum. Son 7 yıldan alacağımız bir referans yok elimizde. Önceki 20 yılda 6 kez şampiyonluk yaşamışız. Aradaki bu farkı kaldıracağımızı bu istatistikle hesaplarsak, rakibin de hiç şampiyon olamayacağını hesaplarsak 20 sene gerideyiz. Ya da 6 sene üst üste şampiyon olmamız lazım. Tarihte görülmemiş ama imkansız değil. Şampiyonluk yaşamadığımız 11 yıl çok hızlı geçmiş. Kötü bir durum, inşallah değişir."

Fenerbahçe camiasının büyüyen ve dinamik bir yapıda olduğunu da vurgulayan Hakan Bilal Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aziz Bey'in yönetiminden ayrıldığımda da bunu savunmuştum. Başkanlık süresini 2 dönemle sınırlayalım. Bu camiada Faruk Ilgaz'lar, Aziz Yıldırım'lar, Ali Koç'lar başkanlık yaptı, başkan potansiyeli bu camiada her zaman vardır. 2 dönem içinde seçilen başkan, ilk döneminde şampiyon olamazsa ya da Avrupa'da final oynayamazsa otomatikman aday olamama maddesi de bulunmalı. Böyle olunca camiada stres de olmayacak. Siz bu hızlı geçen hayatı, zamanı boşa harcayamazsınız. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok ama maalesef sonuçlar böyle olmuyor."

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