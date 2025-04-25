Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, kritik virajdan kayıpsız dönerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.
TEK EKSİK MERT HAKAN
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
ÜÇLÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçında yeniden üçlü savunmaya dönmesi ve ilk 11'de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında dörtlü savunmayla sahaya çıkmıştı.
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
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