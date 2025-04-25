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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, kritik virajdan kayıpsız dönerek şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 13:45
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Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

ÜÇLÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Gaziantep FK maçında yeniden üçlü savunmaya dönmesi ve ilk 11'de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında dörtlü savunmayla sahaya çıkmıştı.

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