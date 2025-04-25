Mourinho'dan dev rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.