Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler, sarı-lacivertlilere kazandırmaya devam ediyor. Milli yıldız, İspanyol deviyle 1 maça daha çıkması halinde eski takımının kasasını dolduracak. İşte o rakam... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 10:27 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 10:36
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20 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda'nın kontratında azami 10 milyon Euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.
Hürriyet'in haberine göre, oynadığı her 25 maç için Kanarya'nın kasasına 2 milyon Euro girecek.
Şu ana kadar 49 karşılaşmada oynayan Arda, 1 maça daha çıkarsa Fenerbahçe'nin kasasına 4 milyon Euro girecek.
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