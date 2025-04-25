Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Ancelotti, Arda için "Çok iyi oynadı. Geleceği daha çok orta sahanın ortasında olacak, ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor ama kalitesi çok yüksek" dedi.