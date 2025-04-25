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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Real Madrid'e gönderdiği Arda Güler, sarı-lacivertlilere kazandırmaya devam ediyor. Milli yıldız, İspanyol deviyle 1 maça daha çıkması halinde eski takımının kasasını dolduracak. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 10:27 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 10:36
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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Arda Güler, önceki gün ilk 11'de sahaya çıktığı Getafe deplasmanında attığı golle Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getirirken hem hocası Carlo Ancelotti'den hem de İspanyol basınından büyük övgü aldı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Ancelotti, Arda için "Çok iyi oynadı. Geleceği daha çok orta sahanın ortasında olacak, ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor ama kalitesi çok yüksek" dedi.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Arda Güler de 'maçın oyuncusu' seçildiği Getafe karşılaşması sonrası, "Kendimi çok rahat hissettiğim bir pozisyonda, orta sahada oynadım ve daha da mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

20 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda'nın kontratında azami 10 milyon Euro'luk bonus maddesi de bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Hürriyet'in haberine göre, oynadığı her 25 maç için Kanarya'nın kasasına 2 milyon Euro girecek.

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! 1 maça daha çıkarsa...

Şu ana kadar 49 karşılaşmada oynayan Arda, 1 maça daha çıkarsa Fenerbahçe'nin kasasına 4 milyon Euro girecek.

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