Her alanda geride

Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, geçen sezon takımın başında olan İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. 2023-24 sezonunun 30 maçlık bölümünde Kartal'ın Fenerbahçe'si, 81 puanlı lider Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde yer alıyordu. Bu sezon ise aynı süreçte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si liderin 5 puan arkasında kaldı.

6.5'TE KALDI

Jose, sadece puan olarak değil, birçok parametrede de İsmail Kartal'ın gerisinde yer alıyor. Geçen yıl, Fenerbahçe'nin attığı gol ortalaması 2.63'ken bu sezon 2.57'ye geriledi. Gol beklentisi, 2.54'ten 2.22'ye düştü. İsmail Kartal'la maç başına 6.83 isabetli şut atan kanarya, Mourinho ile 6.5'te kaldı. Rakip ceza sahasında Kartal'ın takımı 29.6 kez topla buluşurken, Jose'nin öğrencileri ise 25.63 defa topla buluşabildi.

JOSE'YE GÜVEN TAM

Mourinho, Kayseri beraberliğiyle Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşse de yönetimin, Portekizli teknik adama olan güveni tam... Başkan Ali Koç ve yöneticiler; Mourinho'yla bir görüşme gerçekleştirdi ve "Sana olan güvenimiz tam. Arkandayız" mesajın ı verildi.