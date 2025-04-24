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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sistemi yeniden değiştiriyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanacak sistem değişikliği sonrası bazı isimler yedeğe çekilecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:57
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Trabzonspor ve Net Global Sivasspor'un ardından Bellona Kayserispor mücadelesinde de 4-2-3-1 dizilimiyle sahaya çıkan Jose Mourinho, son maçtaki yaşananların ardından yeniden 3-4-1-2'ye dönüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Gaziantep FK deplasmanında Portekizli teknik adam, üçlü savunmayla maça başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Bu sisteme dönecek olunmasının ana sebebi de; savunmada yaşanan zafiyetler.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Tecrübeli çalıştırıcı, bu sistemle birlikte kadroda da değişime gidecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

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Özellikle; ileri uçta Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri yeniden birlikte görev yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Bu ikili en son 2 Mart'taki Antalyaspor maçında birlikte 11 başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Jose Mourinho, bu ikilinin arkasında son haftaların formda ismi Anderson Talisca'yı görevlendirecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Amrabat'ın ağrıları o ana kadar azalırsa; Szymanski kızağa çekilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor

Osayi yerini Oğuz'a, Maximin de Kostic'e bırakacak.

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