FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho neşteri vurdu! O isimleri kulübeye çekiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sistemi yeniden değiştiriyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanacak sistem değişikliği sonrası bazı isimler yedeğe çekilecek. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Tecrübeli çalıştırıcı, bu sistemle birlikte kadroda da değişime gidecek.
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Özellikle; ileri uçta Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri yeniden birlikte görev yapacak.
Bu ikili en son 2 Mart'taki Antalyaspor maçında birlikte 11 başlamıştı.
Jose Mourinho, bu ikilinin arkasında son haftaların formda ismi Anderson Talisca'yı görevlendirecek.
Amrabat'ın ağrıları o ana kadar azalırsa; Szymanski kızağa çekilecek.
Osayi yerini Oğuz'a, Maximin de Kostic'e bırakacak.
Savunma üçlüsü; Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Mert'ten oluşacak.
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