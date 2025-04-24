Dzeko&En-Nesyri'ye dönüş

Trabzonspor ve Sivasspor'un ardından Kayserispor mücadelesinde de 4-2-3-1 dizilimiyle sahaya çıkan Jose Mourinho, son maçtaki yaşananların ardından yeniden 3-4-1-2'ye dönüyor. Gaziantep FK deplasmanında Portekizli teknik adam, üçlü savunmayla maça başlayacak. Bu sisteme dönecek olunmasının ana sebebi de; savunmada yaşanan zafiyetler. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sistemle birlikte kadroda da değişime gidecek.

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Özellıkle; ileri uçta Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri yeniden birlikte görev yapacak. Bu ikili en son 2 Mart'taki Antalyaspor maçında birlikte 11 başlamıştı. Jose Mourinho, bu ikilinin arkasında son haftaların formda ismi Anderson Talisca'yı görevlendirecek. Amrabat'ın ağrıları o ana kadar azalırsa; Szymanski kızağa çekilecek. Osayi, yerini Oğuz'a Maximin de Kostic'e bırakacak. Savunma üçlüsü; Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Mert'ten oluşacak.