Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor
Son dakika haberi: Bellona Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız isim, sarı lacivertlilerin yaptığı 3 teklifi de reddederek İngiltere'ye transfer olmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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F.BAHÇE'Yİ 3 KEZ REDDETTİ
Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin sezon içinde yaptığı 3 sözleşme uzatma teklifini de reddetti.
Nijeryalı sağ bekin İngiltere'ye dönmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev alan Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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