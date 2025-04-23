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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Son dakika haberi: Bellona Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız isim, sarı lacivertlilerin yaptığı 3 teklifi de reddederek İngiltere'ye transfer olmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 10:24
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Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel çıkmazı devam ediyor.

Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin 3 kez yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddeden yıldız oyuncu İngiltere'ye transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

F.BAHÇE'Yİ 3 KEZ REDDETTİ

Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin sezon içinde yaptığı 3 sözleşme uzatma teklifini de reddetti.

Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Nijeryalı sağ bekin İngiltere'ye dönmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev alan Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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