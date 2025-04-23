Fenerbahçe'yi reddetti! Yıldız futbolcu İngiltere'ye transfer oluyor

Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel çıkmazı devam ediyor.