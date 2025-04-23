Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen yıldız futbolcuyu istediğini öne sürdü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim öne çıktı.
NKUNKU LİSTEDE
Ada basınındaki haberlerde, Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu kaydedildi.
Hücumda kanatlarda ve forvette oynayan 27 yaşındaki Fransız futbolcunun kiralanabileceği iddia edildi.
Nkunku, bu sezon Chelsea'de 42 resmi maçta 14 gol attı, 5 asist yaptı.
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