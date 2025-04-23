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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen yıldız futbolcuyu istediğini öne sürdü. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 09:18
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Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

Sarı-lacivertliler, sezonun bitmesine kısa bir süre kala gözünü yaz transfer dönemine çevrildi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

2025/26 sezonu öncesi kadrosunda büyük değişiklikler yapması beklenen Kanarya, takımdan ayrılacak isimlerin yerini yıldız isimlerle doldurmayı hedefliyor.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim öne çıktı.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

NKUNKU LİSTEDE

Ada basınındaki haberlerde, Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertlilerin listesinde olduğu kaydedildi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye bomba transfer!

Hücumda kanatlarda ve forvette oynayan 27 yaşındaki Fransız futbolcunun kiralanabileceği iddia edildi.

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