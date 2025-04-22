Uzatmada 6 puan bıraktı

Fenerbahçe, Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı ve ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertlerin yaşadığı bu kayıp, taraftarlarda ve camiada hayal kırıklığı yaşattı. Ancak Fenerbahçe, bu sezon bunu ilk kez yaşamadı. Sarı-kanarya, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Göztepe maçında 90+5'te kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, 9'uncu haftadaki Samsun deplasmanında da son anlarda yediği golle bir puan almıştı. Kayserispor'a karşı da 90+4'te gol yiyen Fenerbahçe, bu sezon 3 maçta 6 puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, bu maçları kazanmış olsaydı, şu an G.Saray'ın bir puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor olacaktı.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak Samsunspor maçında gol yemeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında toplam 7 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.