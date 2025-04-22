Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda önemli bir ayrılık kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Boşnak yıldız Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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TRT Spor'un aktardığı habere göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko ile yola devam edilmeyecek.
Yönetim, Boşnak golcünün sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
Fenerbahçe'ye 2023 yazında büyük umutlarla transfer olan 39 yaşındaki deneyimli forvet, sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 48 resmi maçta görev yaptı.
Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 8 de asist yaparak toplamda 27 gole doğrudan katkı sağladı.
Performansıyla zaman zaman takımını sırtlayan Dzeko, özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle öne çıkmıştı.
Ancak yönetim; yaşanan sakatlık problemleri, takımın dinamik yapısında yapılması planlanan gençleşme hamleleri ve maaş dengesi gibi unsurları göz önünde bulundurarak Dzeko ile yolları ayırma kararı aldı.
Böylece Edin Dzeko'nun Fenerbahçe kariyerinin sezon sonunda sona ermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, Dzeko'nun ayrılığı sonrasında forvet hattına takviye yapması ise gündemdeki öncelikli konulardan biri olarak öne çıkıyor.
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