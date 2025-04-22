Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 8 de asist yaparak toplamda 27 gole doğrudan katkı sağladı.

Ancak yönetim; yaşanan sakatlık problemleri, takımın dinamik yapısında yapılması planlanan gençleşme hamleleri ve maaş dengesi gibi unsurları göz önünde bulundurarak Dzeko ile yolları ayırma kararı aldı.