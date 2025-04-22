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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda önemli bir ayrılık kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Boşnak yıldız Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 14:06
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Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertliler bu kritik puan kaybının ardından bir yandan sezonun son virajına odaklanırken diğer yandan da gelecek yılın kadro planlamalarını şekillendirmeye başladı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başlarken flaş bir isim için veda kararı alındı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

TRT Spor'un aktardığı habere göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Yönetim, Boşnak golcünün sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'ye 2023 yazında büyük umutlarla transfer olan 39 yaşındaki deneyimli forvet, sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 48 resmi maçta görev yaptı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 8 de asist yaparak toplamda 27 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Performansıyla zaman zaman takımını sırtlayan Dzeko, özellikle sezonun ilk bölümünde attığı kritik gollerle öne çıkmıştı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Ancak yönetim; yaşanan sakatlık problemleri, takımın dinamik yapısında yapılması planlanan gençleşme hamleleri ve maaş dengesi gibi unsurları göz önünde bulundurarak Dzeko ile yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Böylece Edin Dzeko'nun Fenerbahçe kariyerinin sezon sonunda sona ermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı! Tecrübeli golcüyle yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertli yönetimin, Dzeko'nun ayrılığı sonrasında forvet hattına takviye yapması ise gündemdeki öncelikli konulardan biri olarak öne çıkıyor.

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