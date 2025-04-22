CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Bu sonuçla, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bellona Kayserispor ile oynanan maçın ardından, Fenerbahçe yönetimi kadroda revizyona gitme kararı aldı ve 12 futbolcunun kulüpten ayrılması kararlaştırıldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 09:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Kanarya böylelikle şampiyonluk şansını zora sokmuş oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

GÖZLER ARTIK TRANSFERDE!

Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Bu doğrultuda Kanarya'da, takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

Özellikle Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası bazı isimlerin biletlerinin kesildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi

İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular:

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe kaynıyor! F.Bahçe kaynıyor! 09:08
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 08:58
Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 08:08
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! 01:03
Icardi İtalya yolcusu! Icardi İtalya yolcusu! 01:03
G.Saray'dan 10 numara transfer! G.Saray'dan 10 numara transfer! 01:03
Daha Eski
Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Zaniolo'da beklenmedik gelişme! 01:03
Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! Şampiyonluk oranlarında büyük değişim! 01:03
"Terim, Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!" "Terim, Al-Shabab'ın kaderini değiştirdi!" 01:03
G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Konya kafilesi açıklandı! 01:03
G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok G.Saray'da sakatlık şoku! 3 isim Konya'da yok 01:03
Rangers'tan Mourinho sürprizi! Rangers'tan Mourinho sürprizi! 01:03