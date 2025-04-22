Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Bellona Kayserispor maçı sonrası 12 futbolcunun bileti kesildi
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Bu sonuçla, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bellona Kayserispor ile oynanan maçın ardından, Fenerbahçe yönetimi kadroda revizyona gitme kararı aldı ve 12 futbolcunun kulüpten ayrılması kararlaştırıldı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ
Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.
Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.
Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.
GÖZLER ARTIK TRANSFERDE!
Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda gelecek isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.
Bu doğrultuda Kanarya'da, takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.
Özellikle Bellona Kayserispor maçında yaşanan kayıp sonrası bazı isimlerin biletlerinin kesildiği belirtildi.
İşte yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen futbolcular:
Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Saint-Maximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Cenk Tosun
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