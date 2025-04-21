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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 08:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

EMRE BOL - BİTTİ...

Her şeyi geçtim; 2 aydır maç yapmayan Carlos'u bir anda ilk 11'de oynatmanın ne anlamı var? Yenilen ilk golde ofsaytı bozuyor, ikinci golde ise sadece topu izliyor! Tam 9 eksikle Kadıköy'e gelen Kayserispor karşısında şampiyonluğu hak eden bir Fenerbahçe var mıydı Allah aşkına?

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Kaleci Bilal'in olmayacak hatasıyla atılan gol olmasa bomboş bir ilk yarı izledik. Mourinho'nun sezon başı planıydı Maximin üzerinden atak yapmak... Son haftalarda yine eski taktiğine geri döndü. Gökhan'ın uzun süre başa baş mücadele etmesine rağmen topu her ayağına aldığında etkili oldu. İkinci yarı kulübenin gücünü kullandı Jose Mourinho...

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Kayseri ekibi geriye yaslanınca topuyla tüfeğiyle saldırdı sarı-lacivertliler... Bu anlarda çokça pozisyona girilmesine karşın beklenen üstünlük golü penaltıdan geldi. Mourinho'nun galip gelmek için bütün riskleri alması Fenerbahçe'nin orta sahasını tamamen düşürdü. Buna ne hakkı var? Dengeli bir takımla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda galibiyeti alabilirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Elindeki kadroyu Mourinho kadar "kullanamayan" başka bir teknik direktör yoktur herhalde. Kayserispor'a helal olsun. 15-16 yaşında çocuklarla Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiler. Zaten bu takımın şampiyon olma ihtimali var mıydı?

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

GÜRCAN BİLGİÇ - İSTİFA MEKTUBU

Ne maç derler ya... Kendi içindeki hikayesi bambaşka olan bir karşılaşma seyrettik. Cezalıları-sakatları ve düşme hattındaki kritik durumuyla Kadıköy'e gelen Kayserispor'un müthiş direncini ve inadını geçemedi Fenerbahçe. Bu 90 dakika tüm sezonun hikayesi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Yarışı önce bitirdiler, sonra "Devam" dediler. Uzatma dakikalarında da teslim oldular. Aslında tüm sezonun özeti gibi oldu. Öne geçilip kaybedilen puanlar silsilesi var ve bu maçların hepsinin ortak noktası topu rakibe verip geri çekilmek. Her maçın hesabını verebilir Mourinho ama bu karşılaşmada "İstifa mektubunu" imzalamalı.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Fenerbahçe kalesine toplam gelen top sayısı 4 ya da 5. Eğer bundan rakip üç gol çıkartıyorsa senin de defans kurgun "Sarsak" demektir. Çünkü daha önce de yaşadın bunları. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekledin. Eline her türlü, her oyunu oynayan, yetenek olarak çok önde oyunculardan oluşan bir kadro olmasına rağmen, bunun hakkını vermek yerine performans getirisinin peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Bu şampiyonluk yarışında her maç finaldi. Dolayısıyla yok rakip önce oynamış, puan farkını açmış, oyuna baskı gelmiş gibi şikayetler de geçersiz. Rakibin önde, yakalayacaksan; kazanacaksın. Düne kadar hesaplar Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçlar üzerine yapılıyordu. Bu kayıptan sonra ne taraftarını ne de oyuncu grubunu şampiyon olacağına inandırabilirsin. Müthiş bir kadroyu anlamsız analizlerle ve geçersiz bir oyun anlayışı ile heba eden özel bir var. Eğer lakabı gibiyse o mektubu Ali Koç'un önüne koyar.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

MUSTAFA ÇULCU - HALA EKSİKLERİ VAR

FIFA hakemi Oğuzhan Çakır, maça dandik iki üç faul düdükleri ile başladı. Futbolun doğal temaslarını çözme konusunda fauller sıkıntılı. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla 10'da Skriniar'a ve 35'te Nurettin'e mutlak göstermediği sarılar var.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

Maçın önemli anı 42'de ceza alanı içinde Jeanvier'in Skriniar'ı formasından çekip kısmen itmesi var. Korner öncesi yaşanan bu pozisyonda tespit ettiğim kadarıyla top henüz oyuna girmemişti. Penaltı olmaz ama Jeanvier'e sarı göstermeliydi. İkili mücadeleleri çözmede sıkıntılar yaşayınca oyun kızıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

58'de Dzeko'nun şutunda Jeanvier'in sol koluna gelen topta, kol kapalı genişleme yok. 59'da kaleci Bilal topa vuruyor, Mert altta kalıyor temas kaçınılmaz. Her iki pozisyonda penaltı yok. Devam kararları doğru. Asla büyük kararları sahada veremeyen Oğuzhan Çakır, beni yanıltmadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Usta yazardan sert eleştiri: "Mourinho istifa mektubunu imzalamalı!"

72'de Gökhan'ın sol eli-kolu açık. Genişleyerek oynadığı için pozisyonu çözemedi, açık penaltıyı veremedi! VAR çağırdı. OFR'den doğru kararla penaltı geldi. Mobinglere karşı önlem alamıyor. Yer alma konusunda eksikleri devam ediyor. Hakemi olgunlaştırmadan, çabuklaştırılmış. FIFA kokartı takmanın ne derece hatalı olduğunun yegane göstergesi.

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