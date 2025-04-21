CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Mücadelenin ardından spor kamuoyunda geniş yankı bulan bu sonuçla ilgili dikkat çeken yorumlardan biri de Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül'den geldi. İşte Üründül'ün o yorumu... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 09:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Geçen haftaki maç kritiğimin sonunu şöyle bitirmiştim; "Eğer Mourinho bu inanılmaz hatalarında ısrar ederse bundan sonraki hiçbir maçta F.Bahçe'nin galibiyet garantisi yoktur'' dedim."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Bu görüşümün en önemli özelliği 9 eksikli Kayserispor karşısında 3 gol yenmesi ve lige havlu atmak. Dün gece Mourinho yine ilk 11'de şapkadan tavşan çıkardı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Çok ağır bir sakatlık geçiren, arkadaşlarınca yeterince tanınmayan, ciddi maç eksiği olan ve çok kilo almış Carlos ilk 11'de. Zaten onu ikinci devre başında çıkarması kendisinin ne kadar büyük hata yaptığının açıklamasıydı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Hadi Çağlar'ı oynatmıyorsun peki nerede Yusuf? Hani tüm medya ilk yarı sonunda "Mourinho, Yusuf'u kazandırdı" diye methiyeler yazmıştı. Bir anda ortadan kayboldu."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Ters ayaklı Mert Müldür'ü Kostic'e tercih etti. Halbuki Mert sahada atakların sonunu getiremeyen Osayi'den daha faydalı olur. Oğuz bir derbi maçıyla kadronun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci, Mourinho'ya ne yaptı da tamamen devre dışı kaldı?"

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Yürüyen Tadic'e sınırsız kredi niye verildi? Mourinho bu soruların hiçbirine ne yazık ki cevap veremez."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Bunları kendisine sorsak "Siz bana futbolu mu öğreteceksiniz'' der. Ama F.Bahçe'yi göz göre göre ne yazık ki bitirdi."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Dün gece çok önemli bir performans gösteren Maximin olmasa F.Bahçe kaleye bile zor giderdi. Kayserispor'u gerçekten kutlamak lazım. Transfer tahtaları kapalı, 9 eksikleri var ve büyük bir enerjiyle mücadele ettiler. 3 gol attılar, müthiş savunma yaptılar, yedikleri 3 golden biri penaltı, 2'si kaleci hatası."

FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu: Fenerbahçe'yi bitirdi!

"Kalecilerinin kurtardığı gol yok. Bu örneklerle işte onların başarıları ortada, F.Bahçe'nin hali de ortada."

F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden!
Sadettin Saran’dan başkanlık sinyali!
DİĞER
Asılsız iddialara yalanlama geldi: Ayşe Barım hastaneye gitmeyi reddetti! Tedavisi cezaevinde yapıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Enflasyon" mesajı! Cevdet Yılmaz tarih verdi: OVP'de güncelleme sinyali
Usta yazardan sert eleştiri!
G.Saray'dan Yunus operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden! F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden! 09:44
Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe değerlendirmesi! Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe değerlendirmesi! 09:40
Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman? 09:40
Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu Ömer Üründül'den flaş Mourinho yorumu 09:16
Alanyaspor-Samsunspor maçı saat kaçta? Alanyaspor-Samsunspor maçı saat kaçta? 08:56
Usta yazardan sert eleştiri! Usta yazardan sert eleştiri! 08:49
Daha Eski
Bugünkü maçlar 21 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 21 Nisan Pazartesi 2025 07:39
Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin! Mahmut Uslu: Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin! 00:53
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: Şansımız çok zor! 00:53
Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" Melo'dan flaş paylaşım! "F.Bahçe ağlama" 00:53
Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! Icardi'den F.Bahçe'ye göndermeli paylaşımlar! 00:53
Mourinho: Amacınız nedir! Mourinho: Amacınız nedir! 00:53