Fenerbahçe-Bellona Kayserispor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Şampiyonluk yarışında motivasyonları tam olan Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon

FENERBAHÇE - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Bellona Kayserispor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS'ta canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR'DAN HIZLI AÇILIŞ

Bellona Kayserispor, 7. dakikada Ramazan Civelek'in attığı gol ile Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek, attığı golden sonra sevinmedi.