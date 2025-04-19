Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Sergilediği performansla sarı-lacivertli kulübe büyük katkı sağlayan ancak zaman zaman da taraftarlar tarafından eleştirilen Sırp yıldızla yönetim bir görüşme gerçekleştirdi ve "Şu an hiçbir kulüple anlaşma. Sezon sonunda seninle konuşacağız. Bizden haber gelmeden hareket etme" dedi.