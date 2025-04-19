Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic'in takımdan ayrılığı ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, adı Ajax ve MLS takımlarıyla anılan Sırp futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Tadic bu sezon F.Bahçe'yle Süper Lig'de 29, Avrupa Ligi'nde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıktı.
Bu 47 karşılaşmada 3 bin 362 dakika sahada kalan Tadic, 13 gol attı, 15 de asist yaptı. Tadic, F.Bahçe'le 2 sezonda ise 103 maça çıktı.
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