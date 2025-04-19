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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic'in takımdan ayrılığı ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, adı Ajax ve MLS takımlarıyla anılan Sırp futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in akıbeti, haziran ayında netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Sergilediği performansla sarı-lacivertli kulübe büyük katkı sağlayan ancak zaman zaman da taraftarlar tarafından eleştirilen Sırp yıldızla yönetim bir görüşme gerçekleştirdi ve "Şu an hiçbir kulüple anlaşma. Sezon sonunda seninle konuşacağız. Bizden haber gelmeden hareket etme" dedi.

Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

YEŞİL IŞIK YAKTI

Eski kulübü Ajax'tan ve MLS'ten iki kulüpten teklif alan 36 yaşındaki oyuncu da Fenerbahçe yönetimine olumlu yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Tadic bu sezon F.Bahçe'yle Süper Lig'de 29, Avrupa Ligi'nde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Tadic için karar çıktı! Yeni sözleşme...

Bu 47 karşılaşmada 3 bin 362 dakika sahada kalan Tadic, 13 gol attı, 15 de asist yaptı. Tadic, F.Bahçe'le 2 sezonda ise 103 maça çıktı.

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