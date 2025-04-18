TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sol bek bölgesinde görev alması üzere El Hadji Malick Diouf için Slavia Prag ile görüştü. Taraflar arasında yapılan bu görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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Diouf'un transfer edilmesi halinde ligin 9'uncu haftasındaki Samsunspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak.
Hollandalı futbolcunun ciddi talipleri var ve 20 milyon euroya elden çıkarılması planlanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Jayden'dan gelecek olan bu bonservisin 15 milyon eurosunu Diouf için harcayacak.
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