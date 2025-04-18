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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sol bek bölgesinde görev alması üzere El Hadji Malick Diouf için Slavia Prag ile görüştü. Taraflar arasında yapılan bu görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içine giren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için de var gücüyle çalışıyor. Takımda radikal değişiklikler yapacak olan sarı lacivertli yönetim, sürpriz bir transfere yöneldi: Senegalli El Hadji Malick Diouf...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde masaya oturan yönetim, hem oyuncuyla hem de Slavia Prag ile büyük oranda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bir aksilik yaşanmaması halinde 20 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fenerbahçe formasını giyecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Diouf'un transfer edilmesi halinde ligin 9'uncu haftasındaki Samsunspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Hollandalı futbolcunun ciddi talipleri var ve 20 milyon euroya elden çıkarılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe yönetimi, Jayden'dan gelecek olan bu bonservisin 15 milyon eurosunu Diouf için harcayacak.

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