TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Diouf hamlesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içine giren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için de var gücüyle çalışıyor. Takımda radikal değişiklikler yapacak olan sarı lacivertli yönetim, sürpriz bir transfere yöneldi: Senegalli El Hadji Malick Diouf...