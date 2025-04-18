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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 15:09
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Fenerbahçe Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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