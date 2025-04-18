Erdoğan Koç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Koç'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin sitesinde "Başkanımız Ali Koç'tan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ziyaret" başlığıyla paylaşılan görüşme için şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti."