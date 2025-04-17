Şampiyonluk çok önemli

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Tadic, "11 puandan fark 3'e düştü. Bu büyük bir avantaj. Şu anda 7 maç var. Bu maçlara odaklanmalı ve en iyisini yapmalıyız. Bu noktada taraftarımıza ihtiyacımız var. Onların desteğiyle güçlüyüz. Elimizden geleni yapacağız. Bütün maçları kazandıktan sonra yeterli olacak mı, olmayacak mı göreceğiz" dedi.

Sarı-lacivertli forma altında 100 maça çıkmasını yorumlayan Sırp yıldız, "Bunlar normal olan şeyler futbolda. Kaptanlardan, deneyimli oyunculardan birisi olduğunuzda sorumluluğunuz büyük oluyor. Sonuç iyi olmadığında teknik direktörler, kaptanlar, yönetim suçlanır. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte bu tür reaksiyon olur. Burada asıl önemli olan kendinizi bilmeniz ve istikrarınız. Amacımız takım için en iyisini göstermektir" diye ekledi.

MAZERET YOK

Geçen sezon söylediği "Bizler kurban değiliz, savaşçılarız. Sonuna kadar savaşacağız. Asla ölmeyeceğiz!" sözlerini bir taraftar dövme olarak yapmasıyla ilgili konuşan Dusan Tadic: "Çok hoş bir şey dövmelerin yaptırılması ve çok güzel bir cümle. Mazeret gösteremeyiz, mazeret göstermeden savaşmaya devam etmeliyiz. Bu cümle benim hep aklımda" dedi.

BİZ PROFESYONELİZ

Çalışkan ve istikrarlı görüntüsüyle alakalı bir soruya yanıt veren Dusan Tadic, "Bu bizim bir zorunluluğumuz. Bizler profesyoneliz ve sorumluluklarımız var. Kulübe, taraftarlara karşı sorumluluklarımız var. En doğrusunu yapmanız gerekiyor. Çünkü karşınızda size güvenen milyonlar var. Kulüp ve bu insanlar için her şeyin en doğrusunu yapmak gerekiyor" görüşünü sundu.