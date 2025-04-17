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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Portekiz iddiası

Portekiz iddiası

Portekiz basınında çıkan haberlerde Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia göze çarptı. Mourinho'un Portekiz Milli Takımı için aday olduğu öne sürüldü. Portekiz Milli Takımı'nda görevde olan Roberto Martinez'in saha sonuçlarından bağımsız bir şekilde veda edeceği kaydedildi. Portekiz'in amacının 2026 Dünya Kupası'na Mourinho ile gitmek olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Portekiz iddiası
Portekiz basınında çıkan haberlerde Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia göze çarptı. Mourinho'un Portekiz Milli Takımı için aday olduğu öne sürüldü. Portekiz Milli Takımı'nda görevde olan Roberto Martinez'in saha sonuçlarından bağımsız bir şekilde veda edeceği kaydedildi. Portekiz'in amacının 2026 Dünya Kupası'na Mourinho ile gitmek olduğu vurgulandı.
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