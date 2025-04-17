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Portekiz iddiası
Portekiz basınında çıkan haberlerde Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia göze çarptı. Mourinho'un Portekiz Milli Takımı için aday olduğu öne sürüldü. Portekiz Milli Takımı'nda görevde olan Roberto Martinez'in saha sonuçlarından bağımsız bir şekilde veda edeceği kaydedildi. Portekiz'in amacının 2026 Dünya Kupası'na Mourinho ile gitmek olduğu vurgulandı.
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