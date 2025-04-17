Fenerbahçe Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti.
Futbolcular dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel programlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.