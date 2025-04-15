Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

Bu sezon ara transfer döneminde 6.70 milyon euroluk bonservis bedeliyle Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli ekipte yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle 1 resmi maça bile çıkmadan Rus ekibi Zenit'e transfer olan Ognjen Mimovic, önemli açıklamalarda bulundu.