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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

Mevcut sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan bonservisiyle birlikte transfer olan ancak sarı-lacivertlilerle hiç maça çıkamadan Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Rus basınına konuştu. Genç futbolcu, Fenerbahçe'den Zenit'e transfer süreci ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:40
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Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

Bu sezon ara transfer döneminde 6.70 milyon euroluk bonservis bedeliyle Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli ekipte yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle 1 resmi maça bile çıkmadan Rus ekibi Zenit'e transfer olan Ognjen Mimovic, önemli açıklamalarda bulundu.

Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

Rus basınından Match TV'ye konuşan genç futbolcu, Fenerbahçe'den Zenit'e transfer süreci ve Jose Mourinho hakkında konuştu.

Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

Mimovic'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

"Fenerbahçe'de kısa bir süre kalmanıza rağmen takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile bir araya gelip sohbet etme imkânı buldunuz. Mourinho'nun neden üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorsun?"

"Formüllemek zor ama tüm futbol kariyerinin kendi adına konuştuğuna kesinlikle ikna oldum. Jose Mourinho'nun tüm zamanların en iyi 3 menajeri arasında bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. İletişimimizin bu kadar kısa olması biraz üzücü: Fenerbahçe'ye geçtiğimde, Türkiye'deki yabancı oyunculara getirilen sınırlamanın tuhaflığı hemen ortaya çıktı. Sonunda, tam anlamıyla 10-15 dakika konuşmayı başardık. Bu kısa sohbet sırasında bana bir sürü soru sordu, bana bazı tavsiyelerde bulundu ve bana çok babacan davrandı. Tüm bunlar hakkında onunla konuşmak, kariyerini ve bazı sonraki adımları tartışmak çok güzeldi. Ve böyle bir durumda bundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan oydu. Genel olarak, harika bir sohbet ettik. Ama şimdilik iletişimimiz o tek sohbetle sınırlıydı."

Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

"Jose birçok takımda çalıştı. Onu en çok hangi kulüpte hatırlıyorsunuz?"

"Tekrar söylüyorum, genç bir oyuncu olduğum ve onun ilk başarılarından hiçbirini görmediğim için bunu söylemek zor. Bu yüzden Mourinho'nun Roma ve Chelsea dönemleri geliyor aklıma. Bunlar maçlarını izlediğim ve artık ismini söyleyebildiğim iki takım."

Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."

"Şu anda çevrimiçi misiniz?"

"Hayır, Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri Jose ile hiçbir kişisel temasımız olmadı. Ama Türk kulübünden farklı kişilerle, mesela sportif direktörle irtibat halindeyiz. Sık sık yazıyor, arıyor, haberleşiyoruz. Maçtan sonra bana nasıl olduğumu soruyor, halimi hatırımı soruyor."

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