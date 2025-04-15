Ognjen Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! "Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri..."
Mevcut sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan bonservisiyle birlikte transfer olan ancak sarı-lacivertlilerle hiç maça çıkamadan Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Rus basınına konuştu. Genç futbolcu, Fenerbahçe'den Zenit'e transfer süreci ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 10:40
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"Fenerbahçe'de kısa bir süre kalmanıza rağmen takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile bir araya gelip sohbet etme imkânı buldunuz. Mourinho'nun neden üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorsun?"
"Formüllemek zor ama tüm futbol kariyerinin kendi adına konuştuğuna kesinlikle ikna oldum. Jose Mourinho'nun tüm zamanların en iyi 3 menajeri arasında bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. İletişimimizin bu kadar kısa olması biraz üzücü: Fenerbahçe'ye geçtiğimde, Türkiye'deki yabancı oyunculara getirilen sınırlamanın tuhaflığı hemen ortaya çıktı. Sonunda, tam anlamıyla 10-15 dakika konuşmayı başardık. Bu kısa sohbet sırasında bana bir sürü soru sordu, bana bazı tavsiyelerde bulundu ve bana çok babacan davrandı. Tüm bunlar hakkında onunla konuşmak, kariyerini ve bazı sonraki adımları tartışmak çok güzeldi. Ve böyle bir durumda bundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan oydu. Genel olarak, harika bir sohbet ettik. Ama şimdilik iletişimimiz o tek sohbetle sınırlıydı."
"Jose birçok takımda çalıştı. Onu en çok hangi kulüpte hatırlıyorsunuz?"
"Tekrar söylüyorum, genç bir oyuncu olduğum ve onun ilk başarılarından hiçbirini görmediğim için bunu söylemek zor. Bu yüzden Mourinho'nun Roma ve Chelsea dönemleri geliyor aklıma. Bunlar maçlarını izlediğim ve artık ismini söyleyebildiğim iki takım."
"Şu anda çevrimiçi misiniz?"
"Hayır, Fenerbahçe'den ayrıldığımdan beri Jose ile hiçbir kişisel temasımız olmadı. Ama Türk kulübünden farklı kişilerle, mesela sportif direktörle irtibat halindeyiz. Sık sık yazıyor, arıyor, haberleşiyoruz. Maçtan sonra bana nasıl olduğumu soruyor, halimi hatırımı soruyor."
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