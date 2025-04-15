FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcının yeni sezonda çalıştıracağı takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir grafik çizen 61 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık eleştirilerin odağında yer aldı.
Saha içi kadar saha dışında da konuşulan Jose Mourinho, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray derbisi sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması nedeniyle dünya çapında gündem oldu.
Adı son günlerde Avrupa takımlarıyla anılmaya başlayan Mourinho ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
YENİDEN TOTTENHAM'A
TuttoCalcioEstero'da yer alan habere göre; Tottenham, Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirmek istiyor.
Haberde İngiliz ekibinde teknik direktör Ange Postecoglou'nun geleceğinin belirsiz olduğu ve takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Avustralyalı çalıştırıcının yerine Jose Mourinho'nun getirileceği kaydedildi.
DİĞER