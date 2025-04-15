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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcının yeni sezonda çalıştıracağı takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 12:34
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Sarı-lacivertliler, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Kanarya, Ülker Stadı'nda taraftara açık düzenlediği imza töreniyle Portekizli teknik adama 2+1 yıllık imza attırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir grafik çizen 61 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık eleştirilerin odağında yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Saha içi kadar saha dışında da konuşulan Jose Mourinho, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray derbisi sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması nedeniyle dünya çapında gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Adı son günlerde Avrupa takımlarıyla anılmaya başlayan Mourinho ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

YENİDEN TOTTENHAM'A

TuttoCalcioEstero'da yer alan habere göre; Tottenham, Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı

Haberde İngiliz ekibinde teknik direktör Ange Postecoglou'nun geleceğinin belirsiz olduğu ve takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Avustralyalı çalıştırıcının yerine Jose Mourinho'nun getirileceği kaydedildi.

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