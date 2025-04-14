Güç gösterisi

Fenerbahçe en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'ta yıldızları Talisca ve Tadic'in sayılarıyla zorlanmadan galip geldi. Geçen hafta Trabzonspor'a 26 dakikada üç gol atan Anderson Talisca dün de 42'de sahneye çıktı ve müthiş bir frikik golü atarak Kanarya'yı 1-0 öne geçirdi.

Tadic 47'de skoru 2-0 yaptı. Sivasspor 57'de Efkan'ın 30 metreden attığı mükemmel golle umutlandı ancak 85'te Radakovic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Tadic 90'da ceza alanı dışından harika bir vuruşla skoru ilan etti. F.Bahçe ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.