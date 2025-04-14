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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 3-1 galip ayrılarak zirveyi takibi sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 10:00
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FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Fenerbahçe için zor geçeceği belliydi, aynen de öyle oldu. Diğer bir deyimle; Talisca ve Livakovic gününde olmasaydı Fenerbahçe büyük bir ihtimalle üç puanla dönemeyecekti."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"İlk yarıya bakıyoruz, kötü hatta çok kötü oynayan bir Fenerbahçe var. Maçın başında Livakovic'in kurtardığı mutlak bir gol ve devrenin kalan bölümlerinde de savuşturduğu önemli pozisyonlar vardı."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Devrenin sonunda sahneye Talisca çıktı. Bir oyuncu ne kadar kötü oynarsa oynasın, kalitesiyle skoru değiştirebiliyor. Öyle de oldu. Topu alışı, rakibinden sıyrılırken faulü kazandırması ve kullandığı muhteşem frikikle Fenerbahçe golü buldu."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"İkinci yarının çok zor geçeceğini düşünüyorduk ki Tadic ikinci golü attı. Ama maç bir türlü rahatlayamadı çünkü bu sefer Sivaslı Efkan uzaktan belki de yılın en güzel gollerinden birini kaydetti."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Sonra yine milyonlarca Fenerbahçeli hop oturdu hop kalktı. Sonuçta; düşme korkusunu ağır şekilde yaşayan Sivasspor karşısında alınan galibiyet çok önemli. Çünkü artık onların bir puan bile kayba tahammülü yok."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Galatasaray'la devam eden sürek avı görünen o ki son haftalara kadar sürecek. Maçın hakemi Yasin Kol'u beğendim."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Ufak tefek hataları olmasına rağmen objektif yönetti. İki tane tartışılacak pozisyon var."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Biri Talisca'nın attığı golden önce kazandırdığı faul, bence karar doğru."

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."

"Mert Müldür'e yapılan hareket penaltı mıydı değil miydi tartışması var. Şeklen penaltı görünüyor ama Mert de rakibin üzerine kendini bırakıyor."

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