FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! "Şeklen..."
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 3-1 galip ayrılarak zirveyi takibi sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... (FB SPOR HABERİ)
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"İkinci yarının çok zor geçeceğini düşünüyorduk ki Tadic ikinci golü attı. Ama maç bir türlü rahatlayamadı çünkü bu sefer Sivaslı Efkan uzaktan belki de yılın en güzel gollerinden birini kaydetti."
"Sonra yine milyonlarca Fenerbahçeli hop oturdu hop kalktı. Sonuçta; düşme korkusunu ağır şekilde yaşayan Sivasspor karşısında alınan galibiyet çok önemli. Çünkü artık onların bir puan bile kayba tahammülü yok."
"Galatasaray'la devam eden sürek avı görünen o ki son haftalara kadar sürecek. Maçın hakemi Yasin Kol'u beğendim."
"Ufak tefek hataları olmasına rağmen objektif yönetti. İki tane tartışılacak pozisyon var."
"Biri Talisca'nın attığı golden önce kazandırdığı faul, bence karar doğru."
"Mert Müldür'e yapılan hareket penaltı mıydı değil miydi tartışması var. Şeklen penaltı görünüyor ama Mert de rakibin üzerine kendini bırakıyor."
"Hakem penaltı değil diye değerlendirdi, çok da fazla bir şey söyleyemiyorum."
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