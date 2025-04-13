  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Net Global Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, zirve ile farkı yeniden 3'e indirmek üzere kritik Net Global Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Net Global Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de büyük finale adım adım giderken 31. hafta müsabakaları nefes kesiyor. Galatasaray'ın Reeder Samsunspor deplasmanından 3 puan alarak dönmesi ile birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı yeniden 6'ya çıktı.

Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen ve şampiyonluk yolunda hata hakları olmayan Fenerbahçe ise farkı yeniden 3'e düşürmek üzere Net Global Sivasspor'a konuk oluyor.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK MÜDAHALE

Karşılaşmanın 4. dakikasında kullanılan serbest vuruşun ardından Sivasspor, Rey Manaj'ın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı. Sarı lacivertlilerde Livakovic, kritik kurtarışı ile topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI
Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor!
DİĞER
İlayda Alişan'dan sevgilisi Oğulcan Engin'le romantik Paris paylaşımı! Takipçileri o kareye yorum yağdırdı!
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD'nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! F.Bahçe ve G.Saray...
Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! 18:39
Mou: Televizyon uzmanları açıklasın Mou: Televizyon uzmanları açıklasın 18:13
Benfica-Arouca maçı ne zaman? Benfica-Arouca maçı ne zaman? 18:04
Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman? 18:02
Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi! Kayseri Paşa'yı 10 kişiyle devirdi! 17:57
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:36
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 17:27
Alaves - Real Madrid | CANLI Alaves - Real Madrid | CANLI 17:11
Trabzonspor Süper Lig'e yükseldi! Trabzonspor Süper Lig'e yükseldi! 17:03
Bursaspor şampiyon! Bursaspor şampiyon! 17:00
Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? 16:42
Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? 16:40