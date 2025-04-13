Net Global Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de büyük finale adım adım giderken 31. hafta müsabakaları nefes kesiyor. Galatasaray'ın Reeder Samsunspor deplasmanından 3 puan alarak dönmesi ile birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı yeniden 6'ya çıktı.

Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen ve şampiyonluk yolunda hata hakları olmayan Fenerbahçe ise farkı yeniden 3'e düşürmek üzere Net Global Sivasspor'a konuk oluyor.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

NET GLOBAL SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK MÜDAHALE

Karşılaşmanın 4. dakikasında kullanılan serbest vuruşun ardından Sivasspor, Rey Manaj'ın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı. Sarı lacivertlilerde Livakovic, kritik kurtarışı ile topun filelerle buluşmasına izin vermedi.