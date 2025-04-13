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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Bright Osayi-Samuel'den transfer sözleri: Kabul etmediğim söylendi ama...

FENERBAHÇE HABERİ | Bright Osayi-Samuel'den transfer sözleri: Kabul etmediğim söylendi ama...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:22
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FENERBAHÇE HABERİ | Bright Osayi-Samuel'den transfer sözleri: Kabul etmediğim söylendi ama...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yetenekli oyuncunun takımdaki geleceğine ve hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin ifadeleri gündem oldu. İşte o sözler...

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor! Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz."

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