TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti
Fenerbahçe sezon sonunda Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni kalecisini ise Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Olympique Lyon'un kalecisi Lucas Perri ile büyük oranda anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Brezilyalı kaleciye de senelik 3 milyon euro teklif edildi. Galatasaray, Perri'yi Muslera'nın yerine düşünüyordu. Ancak Fenerbahçe, işi bitirmeye çok yakın.
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