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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Fenerbahçe sezon sonunda Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni kalecisini ise Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Olympique Lyon'un kalecisi Lucas Perri ile büyük oranda anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Sezon sonunda Dominik Livakovic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Hırvat eldivenin yerini Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'yle doldurmayı planlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, hafta içinde Lyon'a teklifte bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Lyon'dan sonra Perri'yle de görüşme yapan Fenerbahçe, teklifini sambacıya da sundu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, hem Lyon'la hem de Perri'yle büyük oranda anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Fransız medyası da bu yaşanan transfer gelişmesini manşetlerine taşıdı ve "Fenerbahçe, Perri'yle ve Lyon'la anlaşmaya yakın" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Perri için Lyon'a 6 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro da bonus önerdiği belirtildi.

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