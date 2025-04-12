TRANSFER HABERLERİ | Lucas Perri adım adım Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Lyon'dan sonra Perri'yle de görüşme yapan Fenerbahçe, teklifini sambacıya da sundu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, hem Lyon'la hem de Perri'yle büyük oranda anlaştı.

Fransız medyası da bu yaşanan transfer gelişmesini manşetlerine taşıdı ve "Fenerbahçe, Perri'yle ve Lyon'la anlaşmaya yakın" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Perri için Lyon'a 6 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro da bonus önerdiği belirtildi.