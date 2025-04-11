TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Fenerbahçe'de uzun süredir yeni kontratı hakkında konuşulan ve sonuç alınamayan Osayi-Samuel ile ilgili gelişmeler yaşanıyor...

Son Trabzonspor maçında etkili performans gösteren oyuncu için Sarı-Lacivertli yönetimin daha önce teklif yaptığı öğrenilmişti. Takvim'in haberine göre, paradan dolayı sözleşme teklifini kabul etmeyen Nijeryalı yıldızın, şimdi Kanarya'da kalmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.