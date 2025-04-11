TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-lacivertli ekipteki geleceği halen belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Kanarya, Sırp yıldızı 4 milyon Euro bedelle Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Mimovic sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanmıştı. 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği gelen bilgiler arasında.
Öte yandan Osayi için Premier Lig'e gideceği yönünde haberler bir süredir gündemdeydi.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 32 maçta 1979 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı verdi.
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