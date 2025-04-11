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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-lacivertli ekipteki geleceği halen belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Fenerbahçe'de uzun süredir yeni kontratı hakkında konuşulan ve sonuç alınamayan Osayi-Samuel ile ilgili gelişmeler yaşanıyor...

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Son Trabzonspor maçında etkili performans gösteren oyuncu için Sarı-Lacivertli yönetimin daha önce teklif yaptığı öğrenilmişti. Takvim'in haberine göre, paradan dolayı sözleşme teklifini kabul etmeyen Nijeryalı yıldızın, şimdi Kanarya'da kalmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Bu sefer ise Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacının kalmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin ara transferde Ognjen Mimovic'i kadrosuna katması olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Kanarya, Sırp yıldızı 4 milyon Euro bedelle Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Mimovic sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanmıştı. 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Öte yandan Osayi için Premier Lig'e gideceği yönünde haberler bir süredir gündemdeydi.

TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de işler tersine döndü! Bu kez Fenerbahçe yönetimi...

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 32 maçta 1979 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı verdi.

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