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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki hisselerinin %4,80'ini yabancı yatırımcıya sattı

Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki hisselerinin %4,80'ini yabancı yatırımcıya sattı

Fenerbahçe Spor Kulübü, bağlı ortaklığı Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin bir kısmını elden çıkardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kulüp sahip olduğu hisselerin %4,80’ine denk gelen 12.000.000 adet B Grubu payı, yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 10:27
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Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki hisselerinin %4,80'ini yabancı yatırımcıya sattı

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27'ye geriledi.

Yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

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