Fener kenetlendi

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluk üzerine kurulu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor derbisinde gelen 4-1'lik galibiyetin ardından Samandıra'da tüm takım kenetlendi. Ligde kalan 8 maçın hepsini kazanarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Sarı Kanarya'da Jose Mourinho da oluşan olumlu havadan son derece memnun... Trabzonspor karşısında 3 gol birden atarak ayakta alkışlanan Anderson Talisca da adeta kendini buldu. Antrenmanlarda ve tesis içerisinde arkadaşlarıyla sık sık şakalaşan Brezilyalı yıldız takımın neşe kaynağı oldu.

SAMANDIRA'DA BİRLİK BERABERLİK

Benzer şekilde Jose Mourinho'nun gözüne girerek yeniden formasına dönen Allan Saint-Maximin de takımda öne çıkan isimlerden. Trabzonspor mücadelesinde yaptığı asist ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Saint-Maximin'in neşeli görüntüsü de dikkatlerden kaçmıyor. Milan Skriniar da performansıyla göz dolduran bir diğer yıldız isim... Öte yandan Samandıra'da Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci gibi deneyimli isimler de takım arkadaşlarını motive ederek kalan haftalara hazırlıyor. Takımın kaptanları arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda ligde mutlaka öne geçeceklerini savunuyor.