TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle birlikte çok sayıda isimle de yollarını ayıracak.

Özellikle son yıllarda Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerden kazandığı bonservis bedelleriyle dikkat çeken Kanarya'ya bir piyango daha yolda.