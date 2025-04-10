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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin 2023 yılında Mokawloon'dan transfer ettiği ve son iki sezondur kiralanan Omar Fayed ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı stopere Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 08:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Fenerbahçe'de 2024/25 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle birlikte çok sayıda isimle de yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Özellikle son yıllarda Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerden kazandığı bonservis bedelleriyle dikkat çeken Kanarya'ya bir piyango daha yolda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Fenerbahçe'ye 2023'te gelen ancak hiç resmi maça çıkmayan Omar Fayed'i Avrupa'da kulüpler takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

FEYENOORD VE ANDERLECHT İSTİYOR

Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in Mısırlı stoperi yakından izlediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor

Bu sezon Belçika'da Beerschot takımında kiralık oynayan 21 yaşındaki Fayed, 15 resmi maça çıktı.

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