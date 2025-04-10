TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Omar Fayed piyangosu! İki takım birden istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin 2023 yılında Mokawloon'dan transfer ettiği ve son iki sezondur kiralanan Omar Fayed ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı stopere Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'ye 2023'te gelen ancak hiç resmi maça çıkmayan Omar Fayed'i Avrupa'da kulüpler takip ediyor.
FEYENOORD VE ANDERLECHT İSTİYOR
Hollanda'dan Feyenoord ve Belçika'dan Anderlecht'in Mısırlı stoperi yakından izlediği öne sürüldü.
Bu sezon Belçika'da Beerschot takımında kiralık oynayan 21 yaşındaki Fayed, 15 resmi maça çıktı.
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