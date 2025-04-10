FENERBAHÇE HABERİ - Dünyaca ünlü yıldızdan İngiliz kulüplerine çağrı! "Mourinho'yu geri alın"

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması nedeniyle manşetleri süsleyen deneyimli çalıştırıcı, yabancı basında konuşulmaya devam ediyor.

Portekizli teknik adamın Chelsea, Manchester United ve Roma döneminden eski öğrencisi olan Nemanja Matic, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.