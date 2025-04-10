FENERBAHÇE HABERİ - Dünyaca ünlü yıldızdan İngiliz kulüplerine çağrı! "Mourinho'yu geri alın"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünyada gündem olmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi olan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerine çağrıda bulunarak tecrübeli teknik adamın İngiltere'de bir kulübün başına geçmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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"MOURINHO'YU TEK BİR CEVAPLA AÇIKLAYAMAM"
The Athletic'e konuşan Matic, "O Özel Kişiydi. Diğer insanlardan farklı bir şeye ve oyuncularla çok güçlü bir bağa sahipti. Onu tek bir cevapla açıklayamam, ondan bahsetmek için film çekmem gerekir. Onun hakkında çok fazla hikayem var." ifadelerini kullandı.
"SOYUNMA ODASINDA BANA SÖYLEDİKLERİNİ SÖYLEYEMEM"
Mourinho ile bir anısını anlatan Sırp futbolcu, "Bu benim için iyi değil ama evimizde ligde daha alt sıralarda bulunan bir takıma karşı oynuyorduk ve devre arasında maç 0-0'dı. Kötü oynuyorduk. Soyunma odasına geldi ve etrafa bakmaya başladı. İçgüdülerim onun beni aradığını söylüyordu. Aramıştı da. Onun söylediklerini söyleyemem, söylemek uygun değil. Ama aynı zamanda, benden en iyisini istediğini biliyordum." dedi.
"MOURINHO'YU İYİ TANIMIYORSANIZ BÜYÜK BİR SORUNUNUZ OLABİLİR"
Jose Mourinho'nun ne istediğini iyi bildiğini söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Onu iyi tanımıyorsanız, onunla büyük bir sorununuz olabilir. Beni sevdiğini ve bana saygı duyduğunu hissettim. Duygu karşılıklıydı ve iyi sonuçlar elde ettiyseniz, hayat mükemmeldi. Size istediğiniz kadar izin günü verirdi, ancak siz onu sahada geri vermek zorundaydınız." yorumunu yaptı.
"BİR PREMIER LİG EKİBİNİN MOURINHO'YU ALMASI GEREK"
61 yaşındaki çalıştırıcının kişiliğiyle ilgili de konuşan Nemanja Matic, "Nereye giderse gitsin manşetlere çıkıyor ve onsuz futbol aynı değil; Premier Lig, Jose'nin olduğu yerde daha iyi. Ligde eksik olan şey tam olarak o; bir kulübün onu transfer etmesi gerek. O, gişe rekorları kırıyor." ifadelerini kullandı.
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