TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen sarı-lacivertli yönetim, şampiyon olunsa da olunmasa da gelecek sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

KOSTIC FARK YARATTI Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, bu sezon özellikle üçlü formasyona geçilmesinin ardından takımın en önemli oyuncularından birisi oldu. Sol kanatta gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve önemli skor katkısı sağlayan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 29 maçta 2 gol 7 asistlik performans gösterdi.