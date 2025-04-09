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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisi için Juventus ile bir süredir görüşme halindeydi. Mourinho'nun takımda tutulması için rapor verdiği Sırp oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte İtalyan temsilcisinin istediği bonservis bedeli... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 21:09
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen sarı-lacivertli yönetim, şampiyon olunsa da olunmasa da gelecek sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

KOSTIC FARK YARATTI

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, bu sezon özellikle üçlü formasyona geçilmesinin ardından takımın en önemli oyuncularından birisi oldu. Sol kanatta gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve önemli skor katkısı sağlayan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 29 maçta 2 gol 7 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

İTALYA'DAN ÇARPICI İDDİA

İtalyan basınından Tuttosport, takımda kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Habere göre Mourinho, Kostic'in takımda kalması için yönetimden özel talepte bulundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Bununla birlikte Juventus yönetimi ise Kostic'i gelecek sezon takımda düşünmüyor. Haberde, Kostic'in bonservisi için Juventus'un 4 milyon euroluk bir bonservis talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon Euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamak için çalışmalarına hız kazandırdığı öne sürüldü.

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