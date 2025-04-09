TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Filip Kostic müjdesi! Bonservisi belli oldu
Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisi için Juventus ile bir süredir görüşme halindeydi. Mourinho'nun takımda tutulması için rapor verdiği Sırp oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte İtalyan temsilcisinin istediği bonservis bedeli... | Son dakika FB transfer haberleri
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İTALYA'DAN ÇARPICI İDDİA
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bununla birlikte Juventus yönetimi ise Kostic'i gelecek sezon takımda düşünmüyor. Haberde, Kostic'in bonservisi için Juventus'un 4 milyon euroluk bir bonservis talebi bulunduğu ifade edilirken, oyuncunun brüt 5.5 milyon Euro olan maaşından da kurtulmak için Fenerbahçe'ye olası satışına sıcak bakıldığı kaydedildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Kostic'in menajeri Alessandro Lucci ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamak için çalışmalarına hız kazandırdığı öne sürüldü.
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